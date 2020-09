JUHTKIRI Mõistlikkust ja mõistmist

Normaalne elu tahab elamist ja seda pole võimalik teha nõnda, et inimesed üksteisega üldse kokku ei puutuks. Risk, et keegi nakatub ja võib nakkust enda teadmata paljudele laiali kanda, jääb. Üldjuhul ei ole ühelegi haigestunule põhjust näpuga näidata ja teda nakkuse levitamises süüdistada.

Paraku on viimaste nädalate jooksul ebaõnn tabanud ka Ida-Virumaal, mis on praegu Eesti kõige suurem koroonapiirkond: üle poole aktiivsetest haigusjuhtumitest on registreeritud siin ning haiguskordaja 100 000 elaniku kohta on kasvanud maakonnas 70 lähedale. Võrdluseks: riskiriikideks arvatakse riigid, kus see näitaja on 15.