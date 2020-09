ÜKS KÜSIMUS Kas toetate Jõhvi vallajuhtide umbusaldamist?

Kust see arvamus pärineb, et minu häälest kõik sõltub? Ma ei ole kusagile oma allkirja pannud. Minu jaoks on piirid selged. Küsimus on selles, kas need umbusaldused üldse läbi lähevad. Aga minu hääl ei ole siin küll otsustav, nii et mulle nii suurt vastutust panna ei tasu.