Erik Gamzejev: kes viitsib Ida-Virumaal võimu üles noppida?

Parteiliidrid innustavad praegu liikmeid kohalikke valimisi oma nimekirjaga võitma. Tegelikkus on aga selline, et paljudes kohtades väljaspool suuremaid linnu ei ole erakondi sisuliselt olemas. Piirkondlik rakuke küll eksisteerib, kuid ta tegutseks justkui põranda all, sest avalikkuse ees ta endast märku ei anna.

Bussitäis delegaate kord aastas toimuvale parteikongressile korjatakse kokku ning mõnel kohalikul laadal jagatakse parteilogodega telgist ehk ka õhupalle ja komme. Ent erakonna nimel kohalikes küsimustes avalikku kaasarääkimist tuleb ette harva.

Oma valimisnimekirja kokkupanek on seetõttu kohalikule eestvedajale ränk katsumus, aga partei peakontor nõuab. On küllalt näiteid, kus inimene, kes näeb, et tema erakond ei suuda kohalikel valimistel konkurentsivõimelist nimekirja kokku panna, ja kandideerib mõnes valimisliidus, visatakse erakonnast välja.

Nõnda jäävad erakondade niigi lühikestest pinkidest kohapeal alles vaid taburetid, millel istubki vaid üks erakonna nii-öelda lipuhoidja.

Ida-Virumaal peaks erakondadel just praegu väga avar tegevusväli olema.

Lähiajaloos on korduvalt kinnitust leidnud, et poolvägisi kokku punnitatud erakonna nimekirju ootab kohalikel valimistel häving. Kolm aastat tagasi sai Narvas Reformierakond 1,3 ja Isamaa 0,9 protsenti häältest, sotsid Jõhvis 2,6. Mitmed parlamendierakonnad ei suutnud Ida-Viru linnades üldse oma nimekirjaga võistlustulle sekkuda.

Selline olukord on meeltmööda kohalikele valitsejatele, kes hoiavad võimuohje pigem valimisliitude kaudu või kasutavad mõne erakonna logo vastavalt vajadusele ja omakasule. Maailmavaatega pole sel suurt midagi pistmist.

Jõhvi omaaegne populaarne linnapea Aavo Keerme, kes jõudis vähem kui kümne aasta jooksul olla neljas erakonnas, ei salanud sugugi, et ta vahetas erakondi lootuses, et see aitab paremini saada riigi investeeringuid. Põhimõtteliselt sama tunnistas hiljuti ka Toila vallavolikogu esimees, Keskerakonnaga liitunud Roland Peets, kes tõdes, et kui pealinnas ei ole oma partei ust, siis on kohalikke asju väga keeruline ajada.

See, kuidas aga Narva volikogusse Keskerakonna nimekirjast valitud saadikud peaaegu täies koosseisus erakonnast sääred tegid, näitab samuti, et side erakonnaga on puhtalt tehingupõhine.

Valimisprogrammide või vaadetega pole sellisel juhul pahatihti mingit seost. On eelkõige omakasupüüdlikud huvid. Paatoslike ja õõnsate lubaduste tagant kumab läbi eelkõige ühtede asfaldilaotajate rühma või muude kommunaalteenuste osutajate soov konkurendid kõrvale tõrjuda, et otsustamise juures olles ise võimalikult soodsatel tingimustel munitsipaaltellimusi saada. See ongi üldjuhul kogu sisuline valimisprogramm, mida täiendab võimalus vajalikud inimesed omavalitsuse palgale sättida.