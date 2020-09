Kalev Kallemets: väikereaktor Ida-Virumaale?

Et panustada kliima üha kiireneva soojenemise pidurdamisse, on Eesti liitunud Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärgiga, mistõttu põhjendatult plaanitakse riiklikult Ida-Virumaal meetmeid põlevkivienergeetika vähenemiseks ja lõppemiseks. Olles olnud peaaegu kolm aastat Ida-Viru Tööstusalade nõukogu esimees, tean, milline väljakutse on vastavas mahus investeeringute Ida-Virumaale saamine.

Kliimaneutraalsuse püüdlus on Euroopale ja igale piirkonnale samas ka oluline majandusvõimalus: kuidas saada puhta energia tootjaks ja eksportijaks? Teadupoolest on Euroopa Liidu tasemel suurim toetus ja kohustuslikud eesmärgid taastuvenergeetikas ning tuulikuid arendatakse tõesti palju. Paraku tuulikud ei tööta, kui tuult ei ole, ning valdav osa tuulikuid rajatakse subsideerimisega, mis tõstab tarbijale sellise juhutootmise kogukulu.

Ida-Virumaa võimaliku väikereaktori asukohana kaalumine tundub ühtviisi loogiline, arvestades piirkonna energeetikaga seotud ajalugu, kuid samas väga keeruline, arvestades kaht olulist piirangut.

Kindlasti on tuuleenergiat Baltikumis vaja praegusest enam, sest see aitab turult välja suruda osa CO2-intensiivset fossiilelektrit, kuid tuuleenergia ei taga varustuskindlust ega soodsat hinda tarbijale. Faktiliselt on Euroopa kalleim elektrienergia tarbijale Taanis ja Saksamaal, kus viimastel aastakümnetel on rõhku pandud just taastuvenergia arendamisele.

Euroopa madalaimad hinnad, hea varustuskindlus ja madalam süsinikuheide on Soomes, Rootsis ja Prantsusmaal, kus on oluline osa tuumaenergial. Kuigi Nõukogude Liidus toimunud Tšornobõli avarii on hirmutav, pole Euroopa Liidus töötavas enam kui sajas tuumajaamas toimunud ühtki inimkannatanuga avariid aastakümnete jooksul. Lääneriikides ei kasutatagi Tšornobõli RBMK-laadseid reaktoreid.

Andmed tõendavad, et tuumaenergia ongi kõige ohutum ja keskkonnasõbralikum energialiik, ületades ohutuselt ka taastuvenergia ning olles elukaare CO2-heitme poolest isegi puhtam ja keskkonda säästvam. Viimast tõendavad vähene vajalik maakasutus ning vähene metalli- ja tsemendivajadus toodetud energia suhtes.

Arendamisel ja lähiaastail USAs rajamisel on väikesed moodulreaktorid, mis oleks oma väiksuselt, lihtsuselt ja ohutuselt sobivad ka Eestile. Suurt tuumajaama pole mõtet Eestisse rajada ühest küljest selle tõttu, et suur jaam on nii tehniliselt kui majanduslikult liiga kohmakas ja tänapäeva Eesti energeetikamaastikule sobimatu. Teisalt aga seepärast, et selleks puudub tänu taastuvenergia tootmismahtude kasvule vajadus. Seda suurem aga on vajadus just väiksema juhitava elektritootmise järele, mis toetaks taastuvenergiat.

Mullu tehtud uuringute põhjal teame, et väike moodulreaktor oleks lühikese ehitusaja ja tõhusa loamenetluse korral tasuv investeering ning annaks Eestile elektri varustuskindlust. Saime teada, et ühe 300MWe võimsusega jaama investeering oleks 900 miljonit eurot, mis juba ehitusfaasis annaks riigile 150 miljonit eurot maksutulu.