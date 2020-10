Riina Sikkut: mõned on haiguste ees võrdsemad kui teised

Tagajärjeks oli haiguslehtede kahekordistumine: kahe kuu jooksul avasid inimesed portaalis digilugu.ee 24 000 korral haigus- või hoolduslehe. Kui eelmise aasta märtsis ja aprillis oli kokku 54 000 haiguslehte, siis tänavu samal ajal oli neid 100 000. Kolme esimese haiguspäeva hüvitamine tõi haigekassale 6,7 miljonit eurot lisakulu.

Eriolukord möödus ja viiruse levik vaibus. Suvi andis hingamisaja, et valmistuda uueks nakkuslaineks. Mina kuulsin suvel enim muret selle üle, et sügisel jätkub distantsõpe ja enam ei hüvitata esimesi haiguspäevi. Miks hüvitise küsimus järsku nii tähtis on?

Kui me ühiskonnas peame haigena koju jäämist vajalikuks, siis tuleb kokku leppida uus hüvitamise skeem.

Meenutame, et enne 2009. aastat maksis haigekassa hüvitist alates teisest haiguspäevast. Eelmise finantskriisi ajal tehtud kärbete tagajärjeks oli aga see, et kolme esimest haiguspäeva enam ei hüvitata ning neljandast päevast hüvitab tööandja 70 protsenti viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Üheksandast haiguspäevast maksab endiselt hüvitist haigekassa.

2019. aastal kompenseeris haigekassa kokku 291 000 haiguslehte peaaegu 81 miljoni euro eest. Haiguslehti võeti peamiselt raskemate haiguste puhul ja keskmiselt oldi 13 päeva haige.

Valitsuse käitumisjuhis on jääda praegu esimeste haigustunnustega koju. Töölt koju jäämine tähendab inimesele kaotust sissetulekus: nädalane haigus viib miinimumpalga teenijalt 70 eurot. Ei saa eeldada, et inimene püsib kergelt kareda kurgu või nohuse ninaga kodus, kui see tähendab toimetulekuraskusi.

Noh, olgu siis, septembris on nohunina nädala kodus ja lepib senisest tunduvalt väiksema sissetulekuga. Oktoobris on aga tema töökaaslase koroonaproov positiivne ja ta jääb lähikontaktsuse tõttu kaheks nädalaks haiguslehele. Novembris on tal uuesti nohu. See on paljudele täiesti reaalne stsenaarium, millega kuust kuusse kaasneb ka väiksem sissetulek.

Kui me kõik enda ja teiste tervise huvides valitsuse juhiseid järgime, oleme justkui võrdses seisus. Aga tegelikult ei ole. Koroonasügis mõjutab eri ametite töötajaid eri moodi. See pole oletus: kevadel hakkasid paljud tööle kodukontoris. Arvutitööd oli lihtne koju kolida, koosolekuid sai teha virtuaalselt. Samas on palju töid, mida distantsilt teha ei saa. Haiglates, hooldekodudes, politseis ja päästeametis, kauplustes, apteekides ja tootmisliini taga töötavad inimesed ei saa tööd koju tassida.

Seega osa inimesi saab kehva enesetunde ja esmaste haigustunnuste puhul soovi korral kodus omas tempos tööd teha, oodata ja vaadata, kas ja milline haigus tuleb, aga tööl kohal käijad peaksid jääma koju haiguslehele. Tundub lihtne valik, sest tervis on tähtis ja kes ikka tõbisena töötada tahab. Aga see pole nii lihtne, sest inimeste sissetulekud on erinevad. Keskmisest väiksem töötasu on kaubanduses, teeninduses ja sotsiaalhoolekandes, kus kaugtööd teha pole võimalik. Meeles tuleb pidada, et ligi 80 protsendi töötajate sissetulek on keskmisest brutopalgast väiksem. Eesti inimeste palk läheb enamasti igapäevastele kulutustele.