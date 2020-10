Mait Sepp: miks rosoljekoalitsioon nii ruttu hapuks läks

Nüüd, palun väga vabandust, lubatagu mul natuke muiata nende üle, kes kohe pärast viimaseid valimisi nõudsid meie valimisliidult panna kokku samasugune kirju võimusalat, nagu nüüd Jõhvit kolm kuud valitses. Nägite ise, mis juhtus.

Tegelikult püsis meie kirju seltskond selle lühikeseks jäänud aja jooksul väga hästi koos ja toimis nii inimlikul tasemel kui ka koostöös suurepäraselt. Kuni kaugel-kaugel Tallinnas elav Martin Repinski sai ootamatult valgustatuks.

Mina kujutan seda kirgastushetke ette nii: ühel palaval varasügisesel ööl vähkres Martin Repinski oma suure linna korteris rahutult voodis, kuni lõi silmad plõnksti lahti. Ta läks kempsu, seejärel kööki, kus jõi klaasitäie jahutavat kitsepiima.

Ka tema elukaaslane tuli kööki ja küsis murelikult: "Kas midagi on halvasti?" "Jah," vastas Martin, "Jõhvis võimul olev koalitsioon on viga!" Ta võttis klaasist veel ühe sõõmu ja istus arvuti taha, et parteikaaslastele kirju saata.

Nagu paljude ajalooliste sündmuste puhul, liigub ka sellesinase valgustatuks saamise kohta uskumatuid kuulujutte, mis peamiselt tiirlevad küsimuse üle, kas ta tundis vea ära jumaliku puudutuse läbi või palju maisematel asjaoludel. No umbes nii, et keegi ütles talle ja kinnitas öeldut millegi materiaalsega. Kuid need on vaid, eks ole, kuulujutud.

Meie kirju seltskond püsis selle lühikeseks jäänud aja jooksul väga hästi koos ja toimis nii inimlikul tasemel kui ka koostöös suurepäraselt. Kuni kaugel-kaugel Tallinnas elav Martin Repinski sai ootamatult valgustatuks.

Mulle endale rosolje väga ei maitse. Ma mõtlen toidulaual. Kui aus olla, siis ega ka see poliitiline kooslus alguses ülemäära sümpaatne ei tundunud. Istuda samas seltskonnas inimestega, kelle üle mõni aeg varem sai ise avalikult ironiseeritud? Mitte just vaenlasega-voodis-olukord, aga kuidagi ebamugav ikkagi.

Sellegipoolest ei kõhelnud ma hetkekski salatikaussi hüppamast. Põhjus oli lihtne: võimuvahetused, mis Jõhvis algavad juba traditsiooniliselt siis, kui normaalsed inimesed rannas päevitavad, on kahel järjestikusel suvel tekitanud olukorra, kus keegi isegi ei korja muru pealt prahti ära.

Põhimõtteliselt on võimuvõitluse nahka läinud kaks suurepärast asfaldi panemise suve. Sest, noh, võim küll võeti, kuid omavahel ära jagada ei suudetud. Nagu ma juba ka varem olen kirjutanud, kui truudust ostetakse töökohtade, ametite ehk labases mõttes rahaga, siis kätte saadud vallavorsti tükeldamisest tuleb suur tüli. Ja nii kaua, kuni härrad ja prouad kaklesid ning üksteise peale mossitasid, elu vallas lihtsalt seisis. Igal juhul tundus ka sel kevadel, et kohe-kohe on juba kolmas suvi aia taha minemas. Õnneks siiski ei läinud.