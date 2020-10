Anvar Samost: pealtnäha igav, tegelikult suurte muutuste riigieelarve

Kuu aja eest juhtus selline piinlik lugu, et riigikontroll avastas riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruannet auditeerides sama aasta riigieelarvest copy-paste´i meetodil ümber tõstetud osasid, mis tegelikult kuulusid 2018. aasta seadusesse. Midagi hullu kokkuvõttes polnud, mõned ametnikud ja ajakirjanikud said parlamendi kui kummitempli üle veidi nalja teha.

Ka mina olin riigieelarve seaduse eelnõu seletuskirja sajad leheküljed läbi sirvinud, siia-sinna isegi serva peale märkusi kirjutanud. Vaevalt et kõik riigikogu liikmed seda sama põhjalikult teevad, aga see ei ole etteheide. Riigikogu liige pole lugemise masin, et näpuga telliskivipaksusest eelnõust lohakusvigu otsida.

Nüüd läheb suur osa võetud laenust otse tarbimisse ning valmisolek olulisteks taristuinvesteeringuteks on vilets.

Nüüd on 407 lehekülge riigieelarve eelnõu seletuskirja taas parlamendi liikmete arvutites, tagasihoidlikku kollaste kaantega trükist riigikogu kantselei enam ei tee, kokkuhoid ja loodussääst. Rahanduskomisjon on seda juba ühe korra kutsutud ministritega arutanud.

Kas võib karta, et ajanappusel on olulisse dokumenti taas mõni aasta varasem rida või veerg sisse jäänud? Nagu öeldud, väiksed vead pole olulised. Oluline on, millise suuna riigieelarve seadus 2021. aastal kogutavate maksude kulutamisele ja investeerimisele annab.

Lühidalt: paljud kulud jätkuvad kui joonlauaga pikendatult muutumatul kujul uude aastasse. Selles pole midagi erakordset; mis juba eelarves, reeglina sinna ka jääb ja vaid harva jääb kellegi reale pandud summa väiksemaks. Tänavu on see eriti mõistetav, kuna koroonaviiruse levik maailmas on majanduskeskkonna muutnud ebakindlaks ja raskesti prognoositavaks. Seega on eeldatud, et laenuraha toel saab aasta kuu-kuult üle rullida.

Aga igal juhul ei oota eelarve eelnõu koostanud valitsus, et majandus järsult kokku tõmbuks. Ja ilmselgelt on valitsus ilma seda kõva häälega välja ütlemata võitluses viirusega valinud Rootsi tee − nagu mitmed teised Euroopa valitsused sel sügisel. Kui oleks plaanis taas ühiskond viiruse tõkestamiseks seisma panna, siis peaksid olema eelarves selle hüvitamisele kuuluvad kulud ning arvestatud viletsama maksulaekumisega.

Veel suurem muutus − lausa põhimõtteline − seisneb selles, et esimest korda esitas valitsus riigieelarve, mille kuludest oluline osa on kavas katta laenuga. Kulutuste maht on kokku veidi alla 13 miljardi ja tulude maht üle 11 miljardi euro. Kui alates Jüri Ratase esimese valitsuse moodustamisest on rangest eelarvetasakaalu põhimõttest loobumist üldise rahatrüki tingimustes arglikult kaalutud, siis nüüd koroonaviiruse mõjul see juhtub.

Vaatamata dramaatilisele pöördele, ei näe me siiski parempoolsete erakondade või opositsiooni raevukat vastupanu. Vastupidi, isegi Reformierakond toetab laenu võtmist ning ehkki Isamaa välisminister Urmas Reinsalu võttis eelmisel valitsuse pressikonverentsil suuri paberilehtedele pastakaga joonistatud numbreid käes hoides Reformierakonda pilgata, on ka Mart Laari erakond laenamise ja defitsiidis riigieelarve paadis.

Kahju on kahest asjast. Esiteks on tõepoolest raske leida riigieelarvest suuri eesmärke või fookust, mis nii järsku rahanduspoliitika muutust kas või märgiliselt õigustaksid.

Teiseks viime me oma laenukoormuse Euroopa kõige madalamalt kaheksa protsendi tasemelt 30 protsendi peale hilja ja ilma et me ise tegelikult seda protsessi väga juhiksime. Võib öelda, et kümnendi kõige suurema poliitilise valiku tegi meie eest mõistuseta viirus.