JUHTKIRI Ükskord peab kogu gümnaasiumiharidus olema riigikeelne

Ühelt poolt peaks olema loogiline, et kui põhikoolid on teinud normaalset tööd ja noored on üheksa aastat õppinud eesti keelt, siis ei tohiks tekkida mingit küsimustki selles, et gümnaasiumiastmes oleks vajadus õppida osa aineid vene keeles. Kahjuks on reaalsus hoopis teistsugune, mida kinnitab ka Kohtla-Järve näide, kus üle saja noore polnud võimelised eestikeelses gümnaasiumis õppima. Võib eeldada, et Narvas, kus eesti keel on iga päev kasutuses veelgi vähem kui Kohtla-Järvel, on selliseid noori rohkemgi.