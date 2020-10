Kalev Kallemets: aeg saab otsa

Augusti alguses juhtusime Kundas ühe kohaliku tegusa ettevõtjaga tuumajaama teemal põgusalt mõtteid vahetama. Küsimusele, millise tuumajaamaga ta oma kodukandis nõus oleks, kui lõpuks valik just sinna peaks sattuma, vastas ta selgelt ja viivitamata: "Tehke selline, mis töötab!"

Esimeste tuumaallveelaevade rajaja admiral Hyman Rickover oli ka esimeste tuumaelektrijaamade ristiisa ning ta eristas teineteisest paberreaktoreid ja pärisreaktoreid. Tema vaade oli, et paberreaktorid on lihtsad ehitada ning lahendavad kõik probleemid. Pärisreaktorid on keerulised, nõuavad tohutut inseneritööd ka pisidetailide kallal ning ületavad eelarvet. See vaade on mõnevõrra küüniline, kuid omab iva ka Eesti jaoks. Me ei saa endale lubada tuumajaama, mis ei tööta või mida pole olemas. Me ei saa endale lubada esimest omatüübilist.

Tuntav elektridefitsiit tekib kogu Põhja-Euroopas juba nelja aasta jooksul, kui Saksamaa enda tuumajaamad sulgeb ning CO2 hind paneb kinni kivisöejaamad. Eestisse jõuab see defitsiit ilmselt aasta hiljem.

Tuumaenergeetika on nagu iga teine energeetika- või tööstusharu − teadlased teevad uusi avastusi, mille abil püüavad insenerid luua järjest paremaid tehnoloogiaid ning sektor areneb seetõttu pidevalt. Võrdluseks: kui kakskümmend aastat tagasi toimus lennumasinate ja autode disainimine tuuletunnelites, siis tänapäeval teevad näiteks Space-X ja Tesla seda arvutisimulatsioonide abil. Samasugused ülivõimsad simulatsiooniarvutid on kasutuses ka uute reaktorite töö- ja ohutusparameetrite väljatöötamisel.

Põhilised eelised teiste energialiikidega võrdluses on aga jäänud samaks − tuumaenergia on sama ohutu kui taastuvenergeetika, seejuures puhtam ja ressursisäästlikum ning sama kindel ja ilmast sõltumatu kui fossiil- või hüdroenergia.

Seni on tuumaenergiat tootnud vaid suurriigid, kuid väikeste moodulreaktorite arendamine on loonud võimaluse ka väiksematele. Ka töötavaid reaktoreid on võimalik teha väiksemaks, lihtsamaks, ohutumaks ja soodsamaks. See on kõige usutavam suund. Eesti tingimustesse sobivad ja siinsel elektriturul konkurentsivõimelised reaktorid on maailmas valdavalt veel arenduses, kuid olles juba loamenetluses ning saanud USA riiklikku arendustoetust, alustatakse ehitust eelvalitud kohtades juba enne 2025. aastat.

Et mitte igavesti rääkida kümne aasta kaugusest tulevikust, tuleb ühel hetkel teha ka Eestis tuumajaama tehnoloogia osas valikuid. Maailmas on arenduses ligi 50 erisugust uut tuumareaktori tüüpi, mille seast valisime koos Belgia insenerettevõttega Tractebel välja neli USAs või Kanadas juba loamenetluses olevat ning Eestile potentsiaalselt kõige sobivamat lahendust.

Fermi Energia jälgib neid arendusi ning verifitseerib koos Eesti ja rahvusvaheliste uurimis- ja teadusasutustega esitatud väiteid nii ohutuse, majandusliku tasuvuse, ehitusperioodi pikkuse kui ka muude oluliste kriteeriumide kohta.