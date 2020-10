JUHTKIRI Vallavalitsus kui modelliagentuur

Seda saab võtta kui paratamatut eneseupitamise ja edevuse haigust, mille ilmselge eesmärk on süstida kohalikesse inimestesse veendumust, et kõik positiivne, mis kohalikus elus toimub, sünnib ainult tänu neile. See olekski võimul olemise juures kõige tähtsam ja sel moel loodetakse teenida aasta pärast valimistel rohkem hääli.

Sel nädalal toimunud pugemine lasteaeda, mis on koroonaohu tõttu lastevanematele pool aastat suletud olnud ning kus on keelatud huviringid, pildistamised, etendused ja seal koos ühe rühma lastega ühele pildile ronimine, ületab aga igasugused piirid.

Loogiline oleks, et vallajuhid ise esitavad toimunu järel tagasiastumise avaldused. Aga kui abivallavanem Evelyn Danilov ei saa isegi aru, et "pildil on midagi valesti" ja selline käitumine on sobimatu, siis on sellist sammu ilmselt keeruline oodata. Pigem tasub oodata uusi pildiseeriaid vallajuhtide uutest "kangelastegudest".