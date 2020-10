Mart Helme: EKRE hakkab tegelema Ida-Virumaa mitte-eestlastega

Sel sügisel on käinud ideede kogumine, kuidas aidata parandada elujärge Ida-Virumaal, kus on ohverdatud tuhandeid töökohti süsinikuheitmete vähendamise nimel. Millised on teie ettepanekud, mida Eesti riik saab ära teha, et see piirkond elaks paremini?

Mina olen seda meelt, et tööstusharude lauslikvideerimist ei saa lubada. Õiglase ülemineku fond peaks olema ikkagi pehme maandumise jaoks. Põlevkivitööstus tuleb ümber profileerida, aga seda ei saa kinni panna ega hävitada, need töökohad ei saa kaduda.

Kuidas ei saa kaduda? Mitu tuhat töökohta on viimase nelja-viie aastaga juba kadunud.

On. Aga me oleme sellele praegu piduri peale tõmmanud. Kavatseme seda ka hoida. Aga seda pole kerge teha. Kõik räägivad, kuidas oleks vaja, kuidas peaks või ei tohiks, aga ega keegi mingeid ideid paku.

Millised teie ideed on?

Meie ideed on ikkagi põhimõtteliselt kaevandamise jätkamine õli tootmiseks ja keemiatööstuse uue taseme ülesehitamine. Ma ei näe siin esialgu muud varianti, kui riik peab olema käivitav investor, kaasates seejuures ka erainvestoreid.

Riigi osalemine tekitab usalduse. Ei saa niimoodi, et ainult kohalikud ettevõtjad võtavad ainuisikuliselt riski, teadmata, missugune on järgmine poliitiline otsus, Euroopa Liidu direktiiv või mingisuguse roheleppega liitumine, mis kõik selle kummuli lööb.

EKRE lubas enne valimisi kohaliku ettevõtluse edendamiseks piirkondlikke maksusoodustusi. Miks neid pole?

Sellekohast konsensust ei ole. Mitte sellepärast, et keegi oleks otseselt vastu, vaid keegi pole välja pakkunud selleks töötavat skeemi. Keegi pole välja pakkunud lollikindlat varianti selle vastu, et registreeritakse firma [maksusoodustuse saamiseks] Virumaal või Võrumaal, aga tegelikult toimetatakse Tallinnas edasi.

Ma ei ütle ka, et oleksime sellega väga aktiivselt tegelnud. Kogu elu lõid ikkagi segamini märtsikuu ja koroona saabumine.

Käibemaks on Eestis endiselt 20 protsenti, kuigi EKRE lubas enne valimisi langetada selle 15 protsendile. Ütlete ilmselt, et koalitsioonis on veel kaks osapoolt, kellega peab arvestama. Aga siis võiks ju leppida kokku vähemalt 18 protsendi peale?

Seda kokkulepet praegu ei ole.

Kes vastu on?

Ma ei näita näpuga kellegi peale. On üks erakond, räägib kogu aeg eelarve tasakaalust.

Kas ravimite käibemaksust ja pensionide tulumaksust vabastamisega [samuti EKRE valimislubadused] on sama lugu?

Pensionide tulumaksust vabastamine on suur teema. On kaks erakonda, kes tahaksid seda teha, ja üks koalitsioonipartner ütleb, et praeguses finantsolukorras ei ole see mõeldav.

Ida-Virumaal asuks EKRE justkui põranda all. Teie kohalikelt liikmetelt pole avalikkuses kuulda olnud mingeid seisukohti kohalikel teemadel. Kuidas te kavatsete oma positsiooni siis parandada?

Paar-kolm aastat tagasi tuli siiasamasse ruumi [Ida-Viru talupidajate liidu majas Jõhvis] mind kuulama paar-kolm inimest. Täna oli poolsada. See on ikkagi pikk samm edasi.