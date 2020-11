Margus Vals: vesiniku tootmine on kliimaeesmärkide täitmise võtmetegur

Eesti Energia panus süsinikuheitmete vähendamisse on Eestist teinud Euroopa Liidu kiireima CO2 vähendaja, kuid suudame abiks olla ka teistele sektoritele, mis seni pole suutnud heitmeid vähendada. Energiatarbimise nutikat juhtimist võimaldav virtuaalne elektrijaam, käimasolevad taastuvenergia arendused nagu Liivi lahe meretuulepark ja puhta vesiniku tootmine näiteks rasketranspordi dekarboniseerimiseks võimaldavad meil ühiskonnana liikuda suurte sammudega kliimaneutraalsuse eesmärgi poole.

Eesti Energia tütarettevõte on juba praegu piirkonna suurim tuuleenergiatootja, kuid selleks, et täita seatud kliimaambitsioonid, peame kasvatama kogu Eesti tuuleenergia toodangut järgmise kümne aasta jooksul kuni neli korda. Meie praegused arendused, nende hulgas Eesti võimalikest meretuuleparkidest kõige kaugemale arendatud Liivi lahe park kataks sellest märkimisväärse osa ja on seega kõige mõistlikum.