JUHTKIRI Kui piirilinn ehitab ise piire

Nimetatud fakt on vaid üks nüanss Narva linnavõimude senises käitumismustris, kust leiame pidevalt piirilinna võimu riigile vastandumise püüdlust. Siin tasub vaid meenutada erimeelsusi Narva linnamuuseumi rahastamisel, Vaba Lava toetamise ignoreerimist, eemaldumist sisekaitseakadeemia ujula rajamise projektist ning paljust muust. Narval on olnud arusaamatuid vaidlusi õiguskantsleriga, kui see on osundanud linna õigusaktide mittevastavusele seadusega jne.

Samas ei saa öelda, et riik oleks viimastel aastatel kõigele vaatamata Narva linna kuidagi ignoreerinud, ning riiklikud investeeringud on ju olnud märgatavad. Ometi pole me näinud piirilinna võimude poolt kuigi head tahet riigiga koostööd teha. Isegi gümnaasiumireformi osas käis kokkuleppe saavutamine üle kivide ja kändude. Ja kui me loeme nüüd Narva linnapea kurtmist selle üle, et Tallinnas ei võeta teda jutule, siis oleks ehk paslik ka peeglisse vaadata.