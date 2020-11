Virve Osila: Aina parema teeninduse nimel

Siin on vihase naeru koht! Sest väga ja väga paljudes kohtades, kus postkontorid likvideeriti, on kas postipunktid või üldse mitte midagi. Ma võin ekspressümbrikule ka 10 euro eest marke lisada, kiri läheb teele heal juhul järgmisel päeval või kogunisti järgmisel nädalal.

Ja veel. Miks, põrgu päralt, peavad kõik saadetised läbi Tallinna käima?! Sellel päälinna teekonnal need kõrvalepõiked Saaremaale ja Sillamäele ja tont teab kuhu Tuutukülla juhtuvadki. Ja miks ma ei või oma maakonna kandekeskusest järele pärida, et mis põhjusel kohalik kiri ümbermaareisile saadeti? Miks ma pean asju ajama pealinna inimestega, kes ei tea sedagi, et Jõhvi ja Mäetaguse vahe on tunduvalt lühem kui teekond Saaremaale ja tagasi?

Mina olen nii vana, et mäletan seda tsentraliseerimist, kui kõike otsustas Moskva. Nüüd täielises Eesti Vabariigis on tsentraliseerimiskese Tallinnas ja armsa isamaa teistes keskustes ei otsustata midagi; neis on isegi telefoninumber salastatud.

Seda mõttesõlme mina oma nõukaaegse keskeriharidusega lahti ei haruta. Kordamine öeldakse olevat tarkuse ema, aga Omnivale korratakse küllap iga päev, et nendepoolne teenindus on nii halb, et raske oleks uskuda, et see veel halvemaks saab minna, aga saab... Ja ometi ei võeta õppust; ei taheta targemaks saada ega isegi targemana näida.