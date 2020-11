JUHTKIRI Kes ja kuidas selle eest vastutab?

Pärast seda kui tollasel vallavanemal Martin Repinskil tuli peale hoog oma isikliku ego rahuldamiseks kihutada raamatukogu eesotsast ilma igasuguse sisulise põhjuseta minema Ingrid Spitz, ei olegi järgmistel vallavalitsustel õnnestunud sinna enam direktorit leida. Kaks konkurssi on kuulutatud nurjunuks, ajutisteks juhtideks on sätitud inimesed, kellel pole selle ameti jaoks vajalikke teadmisi, kogemusi ega raamatukogundusharidust. Toimuv häirib ka maaraamatukogusid, kelle tegevust keskraamatukogu peab koordineerima.

Lisaks on toimuv läinud kulukaks ka valla maksumaksjatele. Spitzi ebaseadusliku vallandamise eest mõistis töövaidluskomisjon talle välja aastapalga. Endise peaspetsialisti töökiusu pärast lahkuma sundimise eest on töövaidluskomisjon määranud talle poolaasta palga, kuid raamatukogu endine kohusetäitja ja praegune abivallavanem Evelyn Danilov on selle kohtus vaidlustanud. Selle asemel, et raamatukogunduse niigi väheste asjatundjatega paremat koostööd teha, tegeleb kohalik võim nendega hoopis nende kiusamisega.