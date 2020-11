NÄDALA KUJU − Marek Kullamägi

Tegelikult pääses Kullamägi eestvedamisel pinnale see rahulolematus ja hämming, mida paljud siinsed keskerakondlased juba pikemat aega Ida-Virumaal soolotseva Repinski suhtes tunnevad. See ei ole kommunikatsiooniprobleem, nagu väitis Korb, ja piinlikkust ei pea tundma oma otsuse pärast mitte Ida-Viru keskerakondlased, vaid partei peakontor, kes kohalikke parteikaaslasi ei kuula.

Aasta tagasi siinsete keskerakondlaste juhiks valitud põline idavirulane on otsekohese ütlemisega ega valda erinevalt peasekretärist sisutu tühikõne kunsti. Kui Repinski tegevus on probleem, siis ütlebki Kullamägi selle välja, mitte ei tee halva mängu juures head nägu. Peakontor võiks aru saada, et sellest on Keskerakonnal Ida-Virumaal rohkem kasu kui tuimast kaasamäägimisest.