Siim Kiisler: valitsus tegelgu majanduskriisi, mitte pseudojamaga

Kuidas teil ühe Isamaa parempoolsete liidrina erakonnas putši ettevalmistamine läheb? Just nõnda iseloomustas parempoolsete tegevust hiljuti Jõhvis käinud EKRE aseesimees Mart Helme, kes märkis, et valitsuskoalitsiooni jaoks tuleb kriitiline aeg juulis, mil toimub Isamaa üldkogu, kus parempoolsed kavatsevad kukutada erakonna juhi kohalt Helir-Valdor Seederi ja kui see juhtub, siis laguneb ilmselt ka koalitsioon.

Parempoolsete eesmärk on suunata Isamaa kurssi laiapõhjalisemaks, euroopalikumaks, avatumaks, nüüdisaegsemaks, noortepärasemaks. Parempoolsete mure on, et erakond on oma sõnumites jäänud kinni vanasse. Elu läheb edasi: need sõnumid, mis olid tähtsad minu siit ilmast juba lahkunud emale ja isale, minu lapsi enam nii palju ei kõneta.

Erinevalt mitmetest teistest erakondadest on meie üldkogudel peaaegu alati esimehe kohale olnud mitu kandidaati. Selles ei ole midagi traagilist. Ma saan muidugi aru EKRE murest: me oleme nende suhtes selgelt kriitilisemad. Meie EKRE-l nii palju laamendada ei laseks.

Ma arvan, et EKRE ei taha sellest valitsusliidust kusagile minna. Kui neil ei ole soovi opositsiooni minna, siis tuleb neil aru saada, et ka nemad peavad alluma kindlatele reeglitele, käituma nagu valitsuse liikmed, aga mitte nagu karjapoisid.

Valitsus püsib koos, kui ükski selle osapooltest ei tee teistele kahju. Iga mõtlev inimene saab aru, et EKRE käitumine kahjustab Keskerakonda, kahjustab Jüri Ratast peaministrina, aga eriti Isamaad, kes saab sellega väga kõvasti pihta. EKRE peab aru saama, et kui ta tahab kellegagi koos valitseda, siis ta ei saa teha seda teiste osapoolte arvelt.

Endine keskkonnaminister: me tegeleme süsinikuheitmete puhul enesepiitsutamisega

Aastatel 2017-2019 keskkonnaminister olnud Siim Kiisleri sõnul on Eesti süsinikuheitmete vähendamisel juba liiale läinud.

"Meile meeldib enesepiitsutamine: küll on ikka jube ja küll meie süsiniku jalajälg on ikka suur. Näidake mulle teist riiki, kus elektrijaamade süsinikuemissioon oleks aastaga kukkunud üle 50 protsendi? Aga me intertsist ikka räägime, kui halvad me oleme," ütles ta, märkides, et rohepööre on vajalik, aga seda ei tohi teha läbimõtlematult ja järsku. "Meil pannakse ühest äärmusest teise, köetakse hüsteeria üles, et kõik on väga halvasti, paneme kõik homsest kinni."

Kiisleri sõnul ei ole Eestil vaja aastaks 2021 süsinikuheitmeid nulli viia, seda on vaja teha aastaks 2050. "Meil on 30 aastat, et teha seda järk-järgult. Valmistume selleks, et kohalik elu ei kannataks," ütles Kiisler, tunnustades kevadist valitsuse otsust anda Eesti Energiale 125 miljonit eurot uue õlitehase rajamiseks.

Tema arvates on oluline, et Eesti suudaks Ida-Virumaa huvides targalt kasutada ära Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi raha. "Tähtis on, et seda raha ei lödistata lihtsalt suvaliselt ära. Prioriteediks peavad ikkagi olema töökohad. Õiglase ülemineku fondi raha ei peaks vaatama kui sotsiaalabi, vaid kui abivahendit, kuidas edaspidi toime tulla," tõdes ta.