JUHTKIRI Avaliku sektori jaoks kriisi justkui polekski

Seda kinnitab muu hulgas ka töötuse kasv. Kui Ida-Virumaal vähenes see pisut suvel, siis praeguseks on see saavutanud taas kevadise tipu taseme ja jõudnud peaaegu 13 protsendini. Ametlikult registreeritud töötuid on maakonnas ligemale 8000. See on paari tuhande võrra rohkem kui alles aasta tagasi.