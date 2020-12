JUHTKIRI Selles küsimuses ei tohi järele anda!

Ida-Virumaa aktiivsed inimesed on teinud kõvasti mõttetööd, osalenud koosolekutel, täitnud küsitluslehti, kujundanud oma seisukohti ja ideid. Ja siis tuleb valitsus lagedale oma plaaniga, millel on kohalike omavalitsuste kokkuvõetuga suhteliselt vähe pistmist. Vähe sellest, lisaks teeb valitsus ponnistusi, et rääkida Euroopa Liidult välja õigus kulutada sellest 340 miljonist eurost osa raha teisteski maakondades. See tähendab, et Ida-Virumaa plaanide elluviimiseks jääb vähem raha.

See on küüniline käitumine mitmel põhjusel. See näitab, et jutud kohaliku arvamusega arvestamisest on paras mull ning kohapeal tehtud töö ja nähtud vaev ei maksa valitsuse silmis suurt midagi. Sellisel moel kaasamine devalveerib selle mõiste, sest tegu on näilise protseduuriga, millel tegelikult puudub mõte, kuna asjad otsustatakse ikka kusagil tagatubades läbipaistmatult.

Ida-Viru omavalitsuste liit on õigustatult nördinud. Loodetavasti ei väljendu pahameel vaid ühes valitsusele läkitatud kirjas, vaid sellele järgnevad vajaduse korral järgmised sammud piirkonna huvide eest seismisel. Loodetavasti on seejuures tuge ka siit ringkonnast valitud parlamendi liikmetel, kellest enamik oli sellistel puhkudel, kui on vaja valjul häälel oma piirkonna eest välja astuda, käitunud eelkõige alalhoidlike parteisõduritena. Nüüd võiksid võimuliitu kuuluvad Dmitrijev, Stalnuhhin, Repinski ja Breivel selja sirgeks lüüa ja öelda oma fraktsioonides, et kui õiglase ülemineku fondi kogu raha Ida-Virumaale ei jää, siis ei tasu koalitsioonil kõikidel hääletustel nende häältega arvestada. See mõjub paremini kui arvukad pöördumised ja märgukirjad.