Turismiettevõtja Terje Rattur: riik on Ida-Virumaa viiruse räsida jätnud!

Telerist, raadiost ja veebimeediast tuleb päevade kaupa rindeuudiseid koroonasse nakatunute, haiglas ravil olijate, surnute ja tehtud testide kohta.

Teadusnõukoda soovitas valitsusel sulgeda ajutiselt Ida-Virumaa meelelahutusasutused ning seeläbi vähendada kontakte. Narva haigla arstid arvavad, et Ida-Virumaa tuleks "lukku" panna ja isegi selleks on praegu juba liiga hilja.

Nad arvavad, et Ida-Virumaa koroonalevikus on süüdi meelelahutusasutused, natuke vanemates uudistes nimetati ka otsesõnu välja: spaad ja kohvikud.

Mind väga pahandab see, et mitte keegi ei küsi Narva haigla töötajate nakatumiskriisi taustal, miks on Narva haiglas 34 meditsiinitöötajat nakatunud ja ligemale sada seetõttu rivist välja langenud. See tähendab vaid üht, et majasiseselt on väga leigelt suhtutud maski kandmise kohustusse ja kaitseriietuse kandmisesse.

Miks selle eest ei kanna keegi vastutust? Miks mõned perearstid soovitavad oma patsientidele, et koroona on nagu gripp, põetagu läbi? Miks nad oma sõnade eest ei vastuta? Oma vastutusest ei saa kõrvale põigelda sõnadega, et on viimane aeg Ida-Viru lukku panna! Endal on aga kodutöö tegemata.

Mind väga pahandab see, et teenindusettevõttel pole tehtud kohustuseks nõuda maskikandmist. Sellest pole kasu, kui pooled kannavad ja pooled mitte. Olenevalt haldusüksusest on see pilt erinev. Väidan, et Narvas enamik inimesi ei kanna, Sillamäel ja Kohtla-Järvel suur osa ei kanna, Jõhvis pooled, väiksemates kohtades vähesed.

Miks võetakse jutuks ühe või teise sektori kinnipanek, kui meiega, keda see puudutab, üldse ei suhelda? Seda enam, et hetkel pole mitte ühtegi meetmepaketti välja töötatud.

Palun tehtagu maskikandmine kohustuslikuks koos sellega, et turvatöötajad ja politsei (mujal mupo) võiks mittehoolijat trahvida. Ning võimaldatagu ettevõtjatele keelduda ilma maskita inimese teenindamisest.

Ma enda ettevõttes kehtestasin selle korra. Sest mul on vaja kaitsta oma kliente ja oma töötajaid. Ma ei saa oodata, millal riik hakkab kriisi juhtima.

Aga teadusnõukogu arvates on süüdi ikka spaad ja kohvikud, et justnagu meie levitame viirust. Tegelikult on taas riigil kodutöö tegemata.

Mind väga pahandab ka see, et on päris suur hulk teenindavaid ettevõtteid, kes vilistavad hajutusreeglitele ja ka kellaaja piirangutele. Riik peaks tõsiselt järelevalvet tegema ja trahvima! Miks riik ei taha mittehoolivaid ettevõtjaid korrale kutsuda?

Kuid kui riik ütleb, et tal pole selleks ressursse, siis ei oska ta oma ressursse üles leida isegi siis, kui need on tal nina ees. Täna on rohkem kui kunagi varem tööjõuturul taibukaid inimesi, kes saaksid hakkama nii järelevalve kui ka teatava teavitustööga. Milline suurepärane tööharjutus sellest saaks. Kellel on taas kodutöö tegemata? Ma usun, et teate vastust.