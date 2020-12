Virve Osila: mõttetu küsimus pani mõtlema

Tänu headele inimestele sain ma sellele esitlusele minna. See oli minu tänavuse keerulise, halli ja nii hingeliselt kui ihuliselt valusa aasta tähtsündmus. Ja nii ma märkasingi, et rõõm on maailmas alles. Vahel küll varjatud kujul, aga kui on õige aeg ja koht, siis ilmub ta nähtavale.

Rõõmu teevad need, kes abikäe ulatavad; raskel hetkel toetavad, helistavad või saadavad sõnumeid, kui on endal midagi ilusat öelda või leiavad nad terakesi minu loomingust. Rõõmu teeb see, kui lähedased ja sõbrad on terved, nende töökohad alles; kui on usku, lootust ja raasukenegi armastust. Ja sellel hetkel, kui rõõm on leitud, kui hellitad teda ja peidad ta oma südamesse varjule, muutub maailmas nii mõnigi tüütu, rumal või kohatu asi täiesti tühiseks, lausa naeruväärseks.

Näiteks see, et päästeamet lisaks muule hääle tahab mind päästa ka harimatusest, saates mulle täieliselt ingliskeelse brošüüri, kus eesti keeles on ainult minu postiaadress ja sõna "otsepost".

Või näiteks see, et paarsada tuhat eurot katuse (õigem ikka riigi) -rahast eraldatakse Elu Marsile. Minu kujutlusvõime hakkas kohe tööle, et ahah! plaanitavatest kaevandustest Kuul on veel vähe, nüüd viiakse elu kogunisti Marsile. Ja see sünnib üsna odavalt, peab mainima. On ju ühes vanas ilusas lauluski read, et "... ja on Marsilgi kord õites õunapuud..." (Nojah, eks ma ju tean, et end põhiväärtuste hoidjatena esitlevad konservatiivid peavad midagi muud silmas, aga... Marsile elu rajada pole ju hullem kui naiste vastu marssida.)

Või näiteks ka see, et on olemas selliseid kaasteelisi, kes usuvad, et nende inimõigus on haigestumine või haiguste levitamine. Surmaihalust on seni peetud meditsiiniliseks probleemiks, mitte vabaduse privileegiks.

Aga kuna ma oma mõtteheietust alustasin ühest teatavast küsitlusest, siis selle teemaga ka lõpetan. Kord kohtusin juhuslikult klassiõega, keda mitukümmend aastat polnud näinud, ja ta küsis kohe käigu pealt n-ö poole suuga, kuidas ma elan. Ütlesin, et ei oskagi kiiret lühivastust anda, et aastad ju kulunud ja paljutki juhtunud. Tema teatas seepeale, et ega teda vastus huvitagi, talle lihtsalt tundus, et midagi peaks küsima.

Niisiis, head inimesed, küsige ikka siis, kuid teid vastus tõesti huvitab ja kui see, kellelt küsite, teile oluline on. Otsige rõõme, nii endi ümbert kui endi seest. Ja vihastage ainult siis, kui selleks päriselt põhjust on; ärge pidage vimma, ärge vinduge ega virisege.