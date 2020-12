NÄDALA KUJU − Kadri Jalonen

Ida-Viru turismiettevõtlus on löödud nokauti. Ajal, mil kogu meie turismimajandus on õigupoolest lukus, ei näe me aga meie ettevõtjate mõõtmatut nuttu ja hala. Jah, öeldakse, et on raske, et valitsus peaks aitama, on ka kriitikat. Ent kui vaadata, missuguseid sõnumeid vahetavad omavahel neid ettevõtteid ühendava turismiklastri liikmed, siis need on pigem usku ja inspiratsiooni otsivad. Paljuski selle ühenduse koordinaatori Kadri Jaloneni eestvõttel, kes juhib siinse turismi ennastsalgavat võitlust viirusega.