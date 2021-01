Aleksandr Romanovitš: argumendid, mida pole

Ma saan suurepäraselt aru, et tegemist on poliitiliste otsustega, kuid nende meetod ja sõnastus ületasid minu meelest vähemasti visuaalselt hea kasvatuse ja sündsuse piiri.

Vene põhikooli direktor pr Šulgina ei otsinud ettekäänet kuigi kaua ning märkis protokolli, et ma puudun koosolekutelt, ei vasta e-kirjadele ega tunne kooli elu vastu huvi. Protokoll on üleval valla ametlikul veebilehel.

Mis puudutab e-kirju... E-kiri pole hääletamine, kooli hoolekogul pole volitusi midagi muuta, meil on vaid vaatleja roll ja kirjad on informatiivsed. Kas sa vastad, oled sa läbi lugenud või mitte, sel pole mingit tähtsust.

Kõige huvitavam punkt: see, et ma ei tundvat kooli elu vastu huvi. Loodan, et need vanemad, kelle lapsed on selles koolis õppinud, õpivad või hakkavad tulevikus õppima ning keda huvitavad kooli probleemid, mäletavad, kuidas taheti kooli sööklat kinni panna ja lapsi kohaleveetava toiduga toitma hakata. Samuti seda, et hoolekogul õnnestus oma seisukohale kindlaks jääda ja mitte lasta maha lammutada osa koolihoonest, kus praegu õpivad lapsed ja paiknevad lasteasutused.