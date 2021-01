Mida nad konkreetsemalt selle all mõtlesid, jäi ka hilisematest intervjuudest segaseks. Jäi mulje, justkui tahaksid nad ka Eesti Energia uue õlitehase ehitamise otsust tagasi pöörata, aga täpselt ei tea, kas see on võimalik või mitte. Valitsus on eraldanud selleks 125 miljonit eurot ning palju hankeid ja muid ettevalmistusi, et sel kevadel ehitama hakata, on tehtud. Kas investeeringute lõpetamine tähendab seda, et ka olemasolevatesse kaevandustesse, elektrijaamadesse ja õlitehastesse ei tohiks enam investeerida?

Keeruline on aru saada, miks loodav koalitsioon tahab rohepööret teha Ida-Virumaa seisukohast tagurpidi. 41

Ebaselge on seegi, et kui uus võimuliit kavatseb lõpetada investeerimise talle kuuluva Eesti Energia põlevkiviprojektidesse, siis millisteks muutuvad riiklikud regulatsioonid kogu selle sektori jaoks. Kas erakapitalile kuuluvatel Viru Keemia Grupil ja Kiviõli Keemiatööstusel on võimalik teha pika tasuvusajaga investeeringuid või tuleb ka neil asuda oma tegevust rulli keerama?

Lihtsustatult ja üldistatult kõlas Kallase ja Repsi sõnum, et tõmbame põlevkivitööstusele kriipsu peale ja siis vaatame, mis edasi saab. Aus olnuks lisada selle juurde siis juba ka see, mitu tuhat töökohta selle ülla eesmärgi nimel on Ida-Virumaal kavas veel ohverdada.

Kas õigem ja loogilisem järjekord poleks siiski selline, et esmalt tuleks Ida-Virumaal "tekitada uus sotsiaal-majanduslik mudel" ning kui see soovitud ulatuses ja moel toimib, võtta juhe seinast välja sellel, mis seni toimib ja toidab? Eriti veel praegu, mil tuleb maadelda majanduskriisiga ja põlevkivitööstus on viimase kümne aasta jooksul toimunud salenemisest ja kohanemisest jätkuvalt üks piirkonna põhilisi leiva lauale toojaid ja suuremaid maksumaksjaid.

Seni on aastaid asi niigi käinud risti vastupidi. Põlevkivitööstus on aastatega end pidevalt koomale tõmmanud, Ida-Virumaal on kadunud tuhandeid töökohti. Tööpuudus on ülekaalukalt aastaid olnud riigi suurim − praegu juba 14 protsenti. Kümne aastaga on maakonna elanike arv vähenenud 30 000 inimese võrra.

Poliitikud ja ametnikud on muudkui tegelnud Ida-Virumaa mudelite ja programmide tekitamisega, mille reaalne positiivne mõju piirkonna heaolule on olnud pehmelt öeldes vaid õrnalt tuntav. Mis on takistanud praegu uut valitsust moodustavatel erakondadel uue majanduse toimivat mudelit eelnevatel aastatel luua? Praegune olukord ei saa mitte kuidagi tulla üllatusena: tahame väga rohepööret teha, aga Ida-Virumaa on meil murekoht, sest seal kaotavad inimesed töö ja peame nüüd midagi välja mõtlema.

Meenutagem, et Keskerakond on juhtinud valitsust viimased neli aastat ja Reformierakond enne seda 11 aastat. Keskerakond on peaaegu kõik need aastad võimul olnud Ida-Virumaa suuremates omavalitsustes. Kui 15 aastaga pole Ida-Virumaa "uue õnnemudeli" väljanuputamine vilja kandnud, siis millele tugineb lootus, et kohe on saabumas heureka-hetk? Pigem on see pikaajaline protsess, kus soovitud tulemused saabuvad pigem hiljem kui varem.