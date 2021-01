President Kersti Kaljulaid on entusiastlik Ida-Virumaa tuleviku suhtes

Kersti Kaljulaidi sõnul on Narvas pikka aega olnud see probleem, et pole olnud arusaadav, kuidas linnavõim siin asju ajab. Ja see on olnud terav probleem ka siinse ettevõtluskeskkonna jaoks. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Sel kolmapäeval Ida-Virumaad külastanud president Kersti Kaljulaid tunnistas, et on maakonna tuleviku suhtes optimistlik, olgugi et siin on pikka aega olnud riigi suurim tööpuudus. Tema arvates on maakonna arengu pudelikaelaks muutumas mitmed siinsed omavalitsused, mis ei ole oma ettevõtmistes läbipaistvad ja arusaadavad. Põhjarannikule antud pikemas intervjuus rääkisime lisaks muu hulgas ka sellest, millega Eesti maailmas heas mõttes silma paistab ning mis on tema mainet rikkunud.