Kuigi Eesti haridussüsteemi tõhusust on kiidetud, on selles väga palju küsimusi, mille lahendamist on aina edasi lükatud, sest need on poliitikutele kas liiga keerulised või ebapopulaarsed. Ja tegelikult polegi ju põhiküsimus praegu see, kas vene koolid säilitada või kaotada. Kui õppekeelest rääkida, siis juba kümmekond aastat tagasi pidi kõigis venekeelsetes gümnaasiumides vähemalt 60 protsenti õppemahust olema eestikeelne. Poliitikud teevad näo, et täna see nii ongi, kuigi tegelikult on väljaütlemata saladus, et seda keegi ei usu. Ja on ka teada põhjus: venekeelsete põhikoolide lõpetajate eesti keele oskus on tänini selleks liialt nõrk. Riigigümnaasiumide loomine on seda selgelt tõestanud.