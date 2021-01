Minule kui Jõhvi vallavolikogu liikmele ja Ida-Virumaa korteriühistute liidu juhatuse liikmele laekus eeltoodu kohta hulk päringuid, miks on Jõhvi vald korraldanud sellise kahju tekitava koristuse ning kes hüvitab sellisest koristusest tulenevad kahjud kinnistute omanikele. Samas on küsitud, millal hakatakse praaktöö tegijat trahvima.

Jõhvi vallavalitsuse ja OÜ N&V vahel praegu kehtiva teede ja haljasalade hooldustööde töövõtulepingu kohaselt tuleb lume kuhjamise ja äraveo korral kõnniteede ja jalgteede puhastamisel vältida puistematerjali sattumist murule ning keelatud on ladestada kloriidisegust lund haljasaladele, kus kasvavad puud.

Mul on küsimused Jõhvi vallavanemale Jüri Konradile.

1. Talvel tänavatelt ja kõnniteedelt lume koristamise ja libeduse tõrjeks kasutatud liiva, killustiku ja kemikaalide koristamine on kohaliku omavalitsuse kohustus sõltumata sellest, kellelt on see teenus sisse ostetud. Kuidas Jõhvi vald hakkab hüvitama eraomanike kinnistutel valede lumetõrje võtete kasutamisega tekitatud kahjusid?