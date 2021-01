JUHTKIRI Vaktsineerimise selgitustöö on ülioluline

Ühelt poolt võiks mõelda, et erinevused teiste maakondadega ei ole meeletult suured: ei ole ju väga suur vahe, kas vaktsineeritud on üks või kaks protsenti elanikest.

Ent oluline on silmas pidada, et vaktsineerimise esimeses ringis on peamiselt tervishoiutöötajad, kes oma käitumise ja eeskujuga kujundavad selles küsimuses ka ülejäänud inimeste hoiakuid ja suhtumist. Kui pooled neist keelduvad vaktsiinist, siis võib see suhe edaspidi kujuneda samasuguseks ka ülejäänute seas. Samuti jäävad meditsiiniasutused sellises olukorras jätkuvalt haavatavateks.

Põhjaranniku arvates ei ole praegu kuigi mõttekas otsida suhtumises Venemaa propaganda karvast kätt, nagu sel nädalal on avalikkuses kõlanud. Pigem on need inimeste endi loomulikud hirmud ja kahtlused uue ja tundmatu ees.

Inimesi ei saa sundida ega survestada end vaktsineerima, küll aga on võimalik teha põhjalikumat ja ulatuslikumat ning ausat selgitustööd, kus räägitakse nii vaktsiini vajalikkusest kui ka võimalikest ohtudest. Sellesse on mõistlik rohkem panustada, sest vastasel juhul on kaotused suuremad ning me jääme veelgi kauemaks piirangute nõiaringi, mille tagajärjeks on tööpuuduse jätkuv kasv ja piirkonna majandusliku olukorra veelgi suurem halvenemine.