Vambola Paavo: vanad ajad on tagasi

Kantsleriproua on sündinud 1966. aasta sügisel ega kuulu vanuse poolest kindlasti mitte riskigruppi. Avalikkus ootab selgitust, kuna rahva õiglustunnet on riivatud. Kõrgetel ametnikel ja haiglatel on pressiesindajad ja meediajuhid, nende suust ei kuule juhtunu kohta silpigi. Kui keegi neist oleks teatanud, et kantsler vaktsineeriti, kuna ta kuulub terviseprobleemide poolest riskirühma, olnuks kõik okei. Haigused on delikaatsed isikuandmed. Seda aga polnud ja saimegi ärritava signaali. Paremaks ei muuda juhtunut seegi, kui Marika Priske kõike tagantjärele kahetseb, et haiglast tulnud kõne peale nõusoleku andis. Kantsler on avaliku elu tegelane ja kõrgendatud huviorbiidis. Oleks tulnud öelda otsustav "ei", aga kiusatus oli liiga suur. Samuti teadmine, et vahelejäämise risk on väike. Tagantjärele kahetsemine ja vabandamine ei paista head välja. Kui mina oleksin kantsler, astuksin kujunenud olukorras tagasi.