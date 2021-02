Pärast Narva-Jõesuu keeldumist on mitmed omavalitsused avaldanud soovi see investeering üles korjata. Ja pole midagi imestada olukorras, kus põlevkivitööstuses töökohtade hulk aina koomale tõmbub ja uued on visad asemele tulema. Omavalitsused saavad aru, et iga investeering, mis toob töökohti, lisab neile elujõudu. Sest kui inimestel on tööd, ei hakka nad ära kolima, vaid maksavad oma tuludest makse ka kohalikku eelarvesse. Kui on elanikke, on perspektiivi ka koolidel, huviharidusel ja kõigil muudel omavalitsuse pakutavatel teenustel. Kui need teenused hääbuvad, on elanikel aga taas lisaargument omavalitsusest lahkumiseks. Nii et omavalitsuse elujõud on otseselt ja tihedalt seotud kohaliku ettevõtlusega ning sellest saab enamik omavalitsustest õnneks aru.