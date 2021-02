Ljudmila Jantšenko: Kohtla-Järve ei kärbi haridus- ja sotsiaalvaldkonna kulusid

Tänapäeva nõuete kohaselt peavad valimisjaoskondade sissepääsude juures nüüd olema pandused, et muuta jaoskonnas käik ka puudega inimestele võimalikult mugavaks. Raha panduste paigaldamiseks on arvestatud sellessesamasse kuluartiklisse. Peale selle peab olemas olema rahareserv. Eelmise aasta alguses oli see samuti olemas, kuid keerulise olukorra tõttu tuli sealt raha üle kanda linna muudeks vajadusteks, mistõttu valitsuskuludeks mõeldud eelarveraha maht aasta lõpuks vähenes. Ent nüüdseks on reserv taastatud, see tähendab, et oleme naasnud tavapärase praktika juurde.

Härra Pahka püüab oma artiklis luua muljet, nagu oleks Kohtla-Järvel valitsemiskulud liiga kõrged. Samas on juba korduvalt eri allikates ära toodud andmed, mis näitavad, et meie linnas pole need kulud teiste omavalitsuste samasuguste kulutustega võrreldes sugugi kõrged. Narva-Jõesuus on see näitaja 13,23%, Toilas 11,77%, Narvas 11,25%, Alutagusel 11,1%, Sillamäel 9,37%, Jõhvis 8,3%, Lüganusel 7,7% ja Kohtla-Järvel 7,47%.

Nagu näha, on valitsemiskulud Kohtla-Järvel maakonna teiste omavalitsustega võrreldes kõige madalamad. Meil on õigus selle üle uhked olla. Meie linna valitsemiskulude madal tase on säilinud 1990. aastate lõpust, mil linnavalitsuse koosseisu järsult vähendati ja selle struktuur reformiti. Sellest ajast peale oleme vajadust mööda teinud muudatusi, mis võimaldavad linna juhtimiseks mõeldud ressursse säästlikult kasutada.

Härra Pahka väited, nagu eraldaks Kohtla-Järve ühe õpilase kohta vähem raha kui teised omavalitsused, on järjekordne näide selle kohta, et inimene ei tea, mida ta räägib. Ühele õpilasele kulutatav rahasumma sõltub koolide täitumusest ja koolide ülalpidamiseks tehtavatest kulutustest. Mida rohkem on koolis õpilasi ja mida madalamad on kommunaalkulud, mis sõltuvad otseselt hoonete seisukorrast (küttekulud jms), seda väiksem on ühe koolikoha maksumus.

Nagu teada, väheneb laste arv peaaegu kõikides Eesti omavalitsustes. Kohtla-Järve koolisüsteemi optimeeriti õigel ajal ning meie koolide arv vastab suhteliselt hästi õpilaste arvule, tänu sellele ei ole üks koolikoht ka liiga kulukas. Linnas on seda lihtsam tagada. Valdades, kus elanikke on vähe, on olukord keerulisem. Seal tuleb pahatihti tahes-tahtmata ülal pidada pooltühje koole, kus õpilaste vähese arvu tõttu osutub ka koolikoha maksumus väga kõrgeks.