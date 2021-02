Samas peaks olema ootuspärane, et piirkonnas, kus on pool aastat püsinud riigi suurim koroonasse haigestumise tase, pöörab sotsiaalministeerium vaktsineerimise sujuvale ja edukale läbiviimisele erilist tähelepanu ning suunab selleks ka suuremad jõud. Tegelikkus on aga selline, et poolteist kuud pärast vaktsineerimise algust on Ida-Virumaal vaktsineeritud (ehk saanud kaks süsti) alla ühe protsendi elanikest. See on kõige madalam näitaja riigis.