JUHTKIRI Murdepunkt

Kuigi me oleme juba aasta sõjas nähtamatu vaenlasega, mis võib rünnata kõige ootamatumatest kohtadest, tundub, pole meil tekkinud tõhusat vastupanuvõimekust. Me oleme küll end relvastanud maskide, desinfitseerimisvahendite ja mitmesuguste reeglitega, kuid oleme uhked olnud, et pole pidanud kehtestama range režiimiga "sõjaseisukorda".

Selle aja jooksul on korra vahetunud valitsus ning uue peaministri Kaja Kallase eesmärk on olnud säästa ka nähtamatuid ohvreid, kes otseselt küll viirusest tabatud ei ole, kuid kannatavad sellega kaasnevate piirangute all, alates kooliõpilastest ning lõpetades ettevõtete ja nende töötajatega.

Uuest nädalast oleme enam-vähem samade piirangute all, mis kehtisid eelmisel kevadel eriolukorra ajal (väikeste leevendustega). Ent olukord nakkuse levikuga on oluliselt hullem. Raske on aru saada valitsuse sõnumitest, kui ühel päeval öeldakse, et valitsus teeb kõik, et ühiskonda mitte lukku panna, järgmisel päeval teatatakse, et kohe-kohe hakkab valitsus arutama karmide piirangute otsustamist ning kolmandal päeval saame teada, et jah, tulevad piirangud, mis on sündinud teadlaste ja poliitikute kompromissina.

Sel korral tundub, et valitsus jäi nende kehtestamisega natuke hiljaks. Kuigi selle viiruse puhul ei oska ju keegi täpselt öelda, millal on see õige aeg. Kui võrrelda paljude teiste riikide piirangutega, siis Eesti püüdis viimase hetkeni käituda nii, nagu Rootsi kevadel, kus panustati inimeste teadlikkusele. Kuid sealgi läks olukord käest ära.