Põlevkivisektori ümberkorraldamine ei tohi toimuda Ida-Virumaa inimeste töö ja elukvaliteedi arvelt, mistõttu panustab riik Ida-Virumaa eelisarendamiseks järgneva 7-8 aasta jooksul üle miljardi euro. Ida-Virumaa inimestele uute töökohtade ja suuremate palkade tagamine on kahtlemata Keskerakonna prioriteet. Kui põlevkivitööstusesse on viimase kolmekümne aasta jooksul investeeritud 1,5 miljardit eurot, siis meie soov on, et lähiaastatel investeeritaks vähemalt sama palju uute töökohtade loomisse, ettevõtluse arendamisse ja elukeskkonna parandamisse. Läbi tuleb töötada konkreetne palgatoetus nendele, kes sektori ümberkorralduste tõttu kaotavad sissetulekutes.