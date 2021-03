Meie turismiettevõtete loogika on lihtne: praegu, kui turismihooaeg pole veel alanud, ei oleks aastataguse eriolukorra omadega sarnased sulgemismeetmed nii ränkade tagajärgedega, kui kardetakse olevat olukorras, kus pandeemia jätkuva vohamise tõttu lendab uperkuuti ka eelolev turismihooaeg. Tegelikult on ju suur osa turismist juba praegugi lukus. Söögikohad on avatud, kuid ettevaatusest ja ka kaugtöö tõttu on kliente vähe, hotellid töötavad, ent inimesed ei reisi ja spaade sulgemine on minema peletanud ka puhkajad.

Muidugi on üks ettevõjate hirm seegi, et kui kliente pole, aga võimalus töötada on, pole riigilt loota toetusi. Seetõttu ongi üks nende tingimus, et sulgemisega peab kaasnema riigi tugi.

Spetsialistide ennustused on mornid, sest juba praegu kuulub Eesti oma nakkustasemelt maailma tippu. Aga me näeme ka seda, et haigus ei liigu praegu mitte vanemaealiste, vaid just nooremate inimeste seas. Ja küsimus on selles, kuidas piirata noorte kontakte, kes ju kipuvad suhtlema, hoolimata avalike asutuste suletusest.