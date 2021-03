Aab on mitmeid aastaid tegelnud nii Ida-Virumaa programmi kui ka õiglase ülemineku fondi kasutusele võtmise ettevalmistamisega. Kuigi selle töö viljade küpsemine on loodetust pikem ja saak esialgu kasinam, on ta selle aja jooksul vähemasti jõudnud end kurssi viia Ida-Virumaa teemadega ning tal on ka justkui kompass, mis võimaldab orienteeruda kõikvõimalike meetmete bürokraatlikus rägastikus.