Ei ole just väga tavaline, et töötaja, kes tunneb, et talle on munitsipaalasutuses ülekohut tehtud, asub enda eest seisma. Eriti veel olukorras, kus ta teadis, et nii tolleaegne raamatukogu juhi kohusetäitja Evelyn Danilov kui ka seda valdkonda siis abivallavanemana kureerinud Aleksei Naumkin on erialalt juristid.