JUHTKIRI Neljarealine maantee jääb esialgu unistuseks

Samas tuleks aga eri erakondade poliitikutel ausalt tunnistada, et mõne aasta eest uljalt välja käidud lubadused asuda kohe-kohe ehitama Jõhvi ja Narva vahele jäävat maanteed neljarealiseks on pigem valijatele hirmsasti meeldida tahtmise väljendus, millel on reaalsusega kahjuks väga nõrk seos.

Esiteks oleks puhttehniliselt selle plaani teoks tegemine võimatu ka juhul, kui küsimus poleks isegi rahas, mida on võimalik põhimõtteliselt ju laenata. Nagu tunnistas hiljuti transpordiameti juht, on uute projektide sahtlid lihtsalt tühjad. Vahepealsetel aastatel oli projekteerimises tekkinud paus. Vähetõenäoline, et seda ei teadnud riigikogu liikmed ega selle valdkonnaga seotud ministrid.

Suuri tee-ehituse projekte pole võimalik teha nagu kiirtoitu. See on juba seadustest tulenevalt pika ajalise raamiga protsess, mis eeldab tohutul hulgal kooskõlastamisi ja arutelusid. Hämmastav ongi see, et kui Jõhvi - Narva maantee neljarealiseks ehitamine on poliitikute arsenalis olnud juba üle 15 aasta, on sisuline eeltöö selleks tegemata.