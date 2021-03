JUHTKIRI Haridusreform on vaid aja küsimus

Üsna kiiresti sai ilmseks, et osal kogukonnast on ka pehmet reformi raske seedida. On selge, et nii vähe aega enne valimisi oli selle üritamine julge samm. Samas on pidevast võimuheitlusest räsitud Lüganuse vallas keeruline leida õiget aega, kus sedavõrd olulisi muutusi rahulikult kaaluda.