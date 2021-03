Kaarel Pürg: abielureferendumist loobumine oli viga

Kas tõesti luuakse partnerite vahetust ja abielu mitteolulisust propageerides ühiskonnas uut kuvandit, mille järgi tavainimene ei peaks abiellumisega kiirustama, ning neid, kes pole olnud vähemalt kolm korda abielus või kümme aastat vabaabielus, normaalsete hulka ei arvata?! Staariks saamise eufoorias kaotatakse valvsus ning võetakse sageli ette osalemine "Rannamaja" tüüpi projektides, mida teised, vähem edukad, kadedalt pealt vaatavad, kuid seda innukamalt kommenteerivad.

Neid kommentaare lugedes jõuab nii mõnegi superstaarini (!) lõpuks arusaam, et tegu oli suure veaga, sest häbistav hüüdnimi võib näiteks eluks ajaks külge jääda. Paljud noored võtavad õigel ajal abiellumist ja laste soetamist siiski väga tõsiselt ning nendele pole üheskoos vananemine või näiteks kuldpulmade tähistamine sugugi tühi sõnakõlks. Vanemate eeskuju on siin sageli otsustava tähtsusega.

Me teame, et kõik impeeriumid on varem või hiljem lõpetanud ajaloo prügikastis, kuid juba Vana-Roomas tegutsesid pordumajad, ahistati poisikesi ja toimusid gladiaatorite võitlused, lähtudes kontseptsioonist "tsirkust ja leiba". Kellele nii-öelda vabadest kodanikest milliseid lõbustusasutusi või üritusi tollal külastada taskukohane oli, võite igaüks ise ära arvata. Ning ega tänapäevalgi olukord teistsugune ole.

Oleme arvamusel, et Eestis ei tohiks korraldada mingeid geiparaade ega samalaadseid üritusi.

Noored, kellele kohustused on sageli kusagil tagaplaanil, on samas üllatavalt hästi teadlikud oma õigustest. Samas ei oska nad ohtu ette näha ja on sageli pimestatud välisest küljest, nautides melu. Nad ei vaja kaitset ning ammugi pole neist vaja teha kangelasi. Enamasti ei poolda eakad ka tõrvikurongkäike, sest meie põlvkond mäletab liigagi hästi, millega need lõppesid möödunud sajandil Saksamaal.

Eakad on seisukohal, et laste adopteerimist lesbi- või geipaaride poolt ei toetata. Lastele on kindlasti vaja ema ja isa ning puudub kindlustunne, kuidas saavad lapsed hakkama koolis ja hiljem täiskasvanuelus. Kas lapse arvamusega üldse arvestatakse? Kas ta soovib sellist kodu? Ja selliseid vastamata küsimusi on palju.

Levinud vastuväide, et meil on palju koduvägivalda, paljastab tegelikult riigis väljakujunenud olukorra, kus mitmed institutsioonid, asutused ja otsustajad pole oma tööga lihtsalt hakkama saanud. Mõttekäik, et piisab materiaalselt hästi kindlustatud perest ja omavahel hästi läbi saavatest samasoolistest (?) vanematest, on kuidagi vildakas, et mitte öelda lihtsameelne.