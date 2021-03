Ka teadustööd kinnitavad vastupidist. Samuti tekitavad küsimusi väited, et Lüganuse kooli kahe kooliastme sulgemine on vältimatu samm ja sellega ei tohi viivitada. Ühtegi pädevat põhjust kooli sellisel viisil sulgemiseks ei tundu olevat.

Haridusreformi vajadusest rääkides viidatakse elanikkonna kahanemisele. Vallas õpib praeguse seisuga aga ligi 700 õpilast, põhi- ja keskkoole on kokku 4 (lisaks üks väike lasteaed-algkool). Ühe kooli kohta teeb see umbes 170 õpilast, mis ei ole sugugi ebanormaalselt väike arv, Kohtla-Järve riigigümnaasiumis õpib näiteks isegi vähem õpilasi.

Lisaks näitab prognoos, et eelkõige on oluline viia koolid ühise juhtimise alla, kooliastmete vähendamist õppepunktides, nagu Lüganusel plaanitakse, ei näe see otseselt ette. Seega ei ole Lüganuse kooli sulgemine siiski vältimatu, selle mõjud on aga minu hinnangul rängad.

Lüganuse kooli sulgemine ei ole vältimatu, aga selle otsuse mõjud on rängad.

Lüganuse kooli kahe kooliastme sulgemine hävitab kooli sootuks. Praeguses olukorras ütlevad Lüganusel elavad vanemad, et nad ei näe mõtet panna oma last kolmeklassilisse kooli. Mitmed pered on kolinud Lüganusele just nimelt hea õppekvaliteediga kooli tõttu. Aastas sünnib Lüganuse piirkonnas umbes 10 last. Kooli kadumisega muutub alev noortele peredele vähem atraktiivseks ja võib aja jooksul inimestest tühjaks valguda, nagu on juhtunud mõne teise Ida-Viru piirkonnaga.

Looduslik elukeskkond koos kodulähedase kooliga on atraktiivne ning looduskaunis kohas asuv väikekool üks paremaid keskkondi, kus laps saab õppida ja ka füüsiliselt areneda. Väikese kooli kasutegurid on lisaks vaikne õpikeskkond ja õpetaja võimekus tegelda õpilastega individuaalselt.

Võttes arvesse kõiki neid aspekte, oli üllatav lugeda Kiviõli 1. keskkooli koolijuhi veendumust, et väikekoolides ja liitklassis õppimine ei ole lapsele parim valik olukorras, kus on olemas alternatiiv suurema kooli näol. Oma väite põhjendusena toob Vau välja isikliku kogemuse: "Oleme oma koolis kogenud, et kui laps tuleb valla väikese kooli liitklassist, ei suuda ta enam vajalikul tasemel sotsialiseeruda või ei mõista, mida tähendab iseseisev õppimine, arvamuste paljusus ja klassikaaslastega arvestamine."

Võimalik, et väikekoolist suurde kooli mineja võib uues keskkonnas natuke raskemini kohaneda. On ju Kiviõli keskkool ka tugevalt venekeelne, gümnaasiumiosas on umbes pooled õpilased venekeelsetest kodudest. Samuti on väikekoolist tulnule kogu klassikollektiiv uus, paljud teised on aga vanad olijad ja neil on sotsiaalses kohanemises selge eelis. Vau annab hinnanguid endale harjumuspärasest keskkonnast lähtudes, aga minu arvates ei ole see pädev. Samamoodi võib juhtuda, et suurest koolist väiksemasse õppima asunu käitub seal kuidagi kohatult.