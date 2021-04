JUHTKIRI Sellest ummikseisust tuleb leida väljapääs

Ida-Virumaa on olnud juba mitmeid kuid vaktsineerimises ülejäänud Eestiga võrreldes punane latern. Kõige hullem, et see mahajäämus ei kahane, vaid hoopis kasvab. Nädalavahetusel toimunud niinimetatud üleriigiliste vaktsiinitalgute käigus oli kogu Eestis palju segadust ja huvi eakate seas oodatust leigem. Siiski said kolme päevaga süsti 11 307 üle 60aastast.

Ida-Virumaa eakad moodustasid sellest omakorda aga kõigest... veidi üle ühe protsendi: kolmes kohas kokku vaktsineeriti vaid 136 inimest. Sellise tempoga ei jõua ka aasta lõpuks isegi pooli idavirulasi ära vaktsineerida. See aga tähendab, et kui mujal Eestis hakkab normaalne elukorraldus tasapisi taastuma, siis siin läheb sellega märksa rohkem aega.

Sellest ummikseisust tuleb leida väljapääs. Vaktsineerimist pidurdavaid põhjusi on mitmeid. Kui paljudele eakatele on keeruliseks osutunud vaktsineerimisele registreerimine läbi digiregistratuuri, peab leidma lihtsama ja mugavama alternatiivi. Rohkem tuleks eakaid seejuures abistada noorematel lähedastel; kel neid ei ole, siis omavalitsuste sotsiaaltöötajatel.

Keerulisemaks võib osutuda hoiakute murdmine AstraZeneca vaktsiini suhtes. Kuigi just see vaktsiin on teadlaste kinnitusel sobiv üle 60aastastele, on paljusid inimesi seda uskuma panna väga raske. See eeldab senisest märksa paremat ja koordineeritud selgitustööd. Samas, kui umbusk on juba nii suur, siis tasub püüda suunata siia rohkem teist marki vaktsiine.