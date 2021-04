Selle aasta esimene pool kujuneb oodatust raskemaks. Majandus tõmbub kokku nii esimeses kui ka teises kvartalis. Teisalt on tagasilöök väiksem kui eelmisel kevadel, hoolimata sellest, et viroloogiline olukord on märksa tõsisem ja selle ohjeldamiseks võetud meetmed võrreldavalt karmid.

Kehtivad piirangud pigistavad endiselt tugevamini neid majandusharusid, mis on kriisi algusest saati enim kannatanud: hotellid, restoranid, turism, reisijate vedu ja meelelahutus. Need tegevusalad on püsinud peaaegu muutumatus madalseisus kriisi algusest peale.

Tasuta lõunaid ei ole − tulevane maksumaksja peab muu hulgas katma riigi laenukulud ja arvestama varem oodatust suurema koormusega pensionäride ülalpidamisel.

Eelmise aastaga võrreldes on märksa keerulisem ka kaubandusel, ent osalist väljapääsu pakuvad poodnikele edukalt käiku läinud veebipoed, mis aitavad piirangute mõju leevendada. Ulatuslikke ümberkorraldusi on tulnud teha peaaegu iga valdkonna ettevõtetel.

Majandus võtab selgema kursi taastumisele tänavuse aasta teises pooles, kui vaktsineerimine edeneb hoogsalt ja piirangutest on võimalik vabaneda.

Majapidamised on viimase aastal jooksul igas kuus hoiustanud umbes kaks korda rohkem raha kui enne pandeemiat. See toidab lootust, et majandus taastub teisel poolaastal, mil on võimalik rohkem tarbida. Sellist muutust nägime ka möödunud aasta kolmandas kvartalis, kui piiranguid leevendati.

Suure lisatõuke, kuigi lühiajalise ja ajutise, annab tarbimisele ka teisest pensionisambast väljavõetav raha. Ligikaudu 150 000 inimest on avaldanud soovi teisest sambast lahkuda, võttes keskmiselt välja rohkem kui viiekordse keskmise palga − ühtekokku umbes 1,3 miljardit eurot.

Küsitlustest saab järeldada, et jooksvateks kulutusteks soovitakse kasutada sellest umbes pool. See toob kaasa ajutise hüppe tarbimises ja moodustab suure osa järgmise aasta 5% majanduskasvust.

Teisest sambast lahkumine on igaühe isiklik otsus, ent pärast raha väljamaksmist saab sellest pensionäride toimetuleku probleem kogu Eesti tulevikuühiskonna jaoks ning selle lahendamist tuleb alustada kohe.

Enne kui majandus pöördub tõusule, jõuab tööpuudus veelgi suureneda. Samas ei tule tööpuuduse kasv nii järsk kui mullu. Eesti paistis eelmisel aastal teiste Euroopa riikide seas välja kriisi suhtes väga tundliku tööturuga: kuigi siinne majanduslangus oli Euroopa väiksemaid, tõi see kaasa ulatuslikuma hõive vähenemise teiste riikidega võrreldes.

Majanduskriisis kohaneb tööturg reeglina kolmel viisil: tööpuudus tõuseb, palgad langevad või mõlemad korraga. Sel korral on ettevõtted valdavalt kärpinud töötajate hulka, samal ajal kui palgad on olnud tõusuteel.

Pärast hetkelist tardumist eelmise aasta kevadel kasvas keskmine palk aasta teises pooles umbes 5 protsenti. Märkimisväärne oli see, et palgad tõusid ka nendes tegevusvaldkondades, kus töötajate arv kahanes. Erandina kahanesid palgad majutuses ja toitlustuses ning meelelahutuses. Selle aasta jaanuaris palgakasv mõnevõrra aeglustus, ent ettevõtete hoiuste kiire kasv viitab sellele, et suuremal osal ettevõtetest pole tõenäoliselt vajadust palgakulusid lähiajal koomale tõmmata.