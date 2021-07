Suvi on olnud erakordselt kuum ja ilus. Inimesed saavad nautida üritusi, kontserte ja teatrietendusi. Selle kõrval ei tohiks valvsust kaotada, sest viirus on endiselt meie seas pead tõstmas. Suvisest vaktsineerimisest sõltub, kas me saame olla ka sügisel avatud riik, kus lapsed saavad muretult koolis käia ja huvialadega tegelda ning ettevõtted ei pea taas oma uksi sulgema.

Uued vaktsineerimise võimalused Jõhvis ja Kohtla-Järvel * 21. juulil alustatakse Jõhvi Pargi keskuse apteegis vaktsineerimist. Vaktsineerida saab esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella 16-19. * Ida-Viru keskhaigla vaktsineerib Jõhvis Jewe ja Pargi keskuses ning Kohtla-Järvel Wironia keskuses ja Iidla kaubanduskeskuses graafiku järgi. * Info on leitav Facebookist ja vaktsineerimise kaardirakenduselt, mis on alati reaalaja infona https://vaktsineeri.ee/covid- 19/lahen-vaktsineerima/.

Usun, et praegu on kohalikel omavalitsustel riigi kõrval senisest suurem roll. Tunneme kohalikke olusid ju tunduvalt paremini: mis viisil, kuidas ja mis kanalites liigub info, missugused on tõhusamad vahendid teavitustööks, kus toimuvad suveüritused jne. Vähetähtis pole ka kohapealne tunnetus, et kui maakonna ühes nurgas on väga kriitiline seis, siis ei pea tervet maakonda piirangutega karistama.

Lisaks koostööle üleriigilise meedia ja kõneisikutega on tehtud Ida-Virumaa omavalitsustega n-ö kriisikoosolekuid ning edastatud sisend Ida-Virumaa kriisikomisjoni ja saadetud infot vaktsineerimise kohta kohalikesse omavalitsustesse. Koostöös Ida-Viru ettevõtluskeskuse ja Corrigo tervisekeskusega saadi esimesena vabariigis luba vaktsineerida terveid kollektiive.

Jõhvi peab maakonnakeskusena võtma senisest suurema rolli teavituskampaania eestvedamisel.

Tegusid ja infot on justkui olnud piisavalt, aga numbrid räägivad kahjuks teist keelt. 19. juuli seisuga oli vaktsineeritute osakaal elanike arvust Ida-Virumaal 31,4% (Eesti keskmine 44,9%). Jõhvi, Lüganuse, Alutaguse ja Toila vallas on vaktsineeritute osakaal samas suurusjärgus Eesti keskmisega, vahemikus 38 (Jõhvi) kuni 47 protsenti (Toila). Meie suuremates linnades on see näitaja paraku tunduvalt väiksem: Sillamäel 26,1, Narvas 27,9, Kohtla-Järvel 30,2 ja Narva-Jõesuus 32,8 protsenti.

Jõhvi peab maakonnakeskusena võtma senisest suurema rolli teavituskampaania eestvedamisel. Sel nädalal valmib Jõhvil plaan, missugused on need sammud, mida me koostöös meditsiiniasutustega astuma peame.

Eesmärgid peavad olema sellised: vaktsineerimistalgud ning koostöö sotsiaalosakonnaga (helistada läbi eakad või nende lähedased ja anda infot vaktsineerimisvõimaluste kohta). Kõige tähtsam on vaktsineerimise kättesaadavus − mobiilsed ja võimalikult mugavad võimalused vaktsineerimiseks meie maakonna linnade eri asumites.

Eesmärk on eraldi fookusesse võtta noorte (alates 12. eluaastast) vaktsineerimise teavitus. Selleks on lähiajal plaanis appi kutsuda vallaasutuste juhid, et nad kasutaksid oma infokanaleid (Stuudium, meililistid jne), et noorte vaktsineerimisvõimalusi puudutavat infot levitada. Siinkohal sügist oodata ei tasu: tegutsema peab kohe, et huvitegevus ja õppetöö juba mitmendat aastat järjest ei kannataks.

Peale selle tuleb ära kasutada suviseid üritusi ning tutvustada ja jagada seal inimestele võimalikult palju infot. Tuleb arvestada ka seda, et meediat, sh sotsiaalmeediat, ei tarbi mitte kõik inimesed ning seega tuleb inimestele läheneda teisiti. Plaan on Jõhvis kokku kutsuda korteriühistute juhid, et nad saaksid infot jagada ja seda trepikodadesse üles riputada.

On selge, et vaktsiine jätkub ja vaktsineerimiskohtigi on piisavalt. Inimestel on lihtsalt palju küsimusi ning enamjaolt valdab neid ka hirm teadmatuse ees. Seepärast tulebki oma perearsti usaldada ning vestelda temaga võimaluse korral silmast silma. Vaktsineerimispassist pääsu ei ole ja seega ootame selle kasutuselevõttu!

Vaktsineerimisnumbrite kasv ja ka terve maakonna turvalisuse saavutamine on eelkõige meie elanike endi kätes. Meie teeme erisugustele sihtgruppidele teavitust ja kampaaniaid, soodustame mobiilset kohapealset vaktsineerimist jne, teie ülesanne on vaktsineerima tulla ning tuua endaga kaasa mõni seni vaktsineerimata pereliige.

Elanikud peaksid teadvustama, et just nende kätes on uue viiruselaine ulatus ja tugevus ning majandusele ja haridusele stopi peale panemine või mittepanemine. Suvi läheb kiirelt ning me kõik soovime, et sügis oleks meile avatud.