Pangaklientide petmiseks kasutatakse eri skeeme. Üheks levinumaks on olukord, kus saadakse kõnesid või kirju kelmidelt, kes üritavad pangatöötajaid teeseldes saada kätte klientide andmeid, sh internetipanga juurdepääsu ja PIN-koode.

Teise väga levinud skeemi järgi pakutakse inimestele võimalust teenida suurt tulu, näiteks kandes raha mõne tundmatu ettevõtte kontole, et seeläbi justkui krüptovaluutasse investeerida. Mõlemal juhul jääb inimene suure tõenäosusega kogu oma rahast ilma.

"Paljudele inimestele, kes on otsustanud oma raha teisest sambast välja võtta, tähendab tänavune september, et nende kontole laekub ühtäkki korraga suurem hulk raha," selgitas Luminori finantskuritegevuse tõkestamise spetsialist Taavi Eplik. "Paraku ei tasu arvata, et sellisest olukorrast ei proovi tulu lõigata ka kurjategijad, kes tahavad inimeste heausklikkust või hooletust ära kasutada ning raha endale saada. Seetõttu kutsume kõiki üles olema iseäranis ettevaatlik igasuguste kiiret rikastumist pakkuvate skeemide puhul ning mitte jagama võõrastega internetipanka sisenemiseks vajalikke andmeid, nagu kasutajatunnus ja PIN-koodid."