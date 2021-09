Aga uus maja vaja särasilmset ja energilist juhti ning selliseks igiliikuriks Piia Tamm ka osutus. Kui Põhjarannik temaga mõned kuud enne maja avamist intervjuu tegi, oli juttu sellest, et tema tööpäevadel pole aega olnud tunde lugeda. Ja nõnda on olnud 16 aastat järjest, kuni selle nädalani, mil Piia Tamm otsustas võtta pausi.

Ta ütles tookord ka seda, et ta ei tulnud Lõuna-Eestist siia kelleltki leiba ära võtma, vaid pigem sellepärast, et anda sellele piirkonnale ka oma energiat. Seda lubadust on ta pidanud 16 aastat rohkem kui 100 protsenti. Kontserdimaja juhtimise kõrval kujunes Piia Tamm kiiresti üheks tuntumaks ja tulisemaks Ida-Virumaa eestkõnelejaks ja patrioodiks.