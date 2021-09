Allan Mänd: Jõhvi hooldekeskuse mustamise räpane mäng

SA Jõhvi Hooldekeskus nõukogu endise esimehena olen väga üllatunud Jõhvi hooldekeskuse nõukogu uue "perenaise" Messurme Pissareva äärmiselt negatiivse ja valeliku arvamusloo üle.

Tuletan meelde, et just Pissareva töölevõtmise tõttu korraldati 2016. aastal endise juhataja Elle Seliverstova inetu vallandamine. Inimene, kes oli teinud väga palju hooldekodu arenguks, oli vaja ühel hetkel oma inimese ehk Pissareva vastu välja vahetada.

Juhtisin hooldekeskuse nõukogu tööd enne Pissareva ja Teet Enoki tulekut. Tean reaalset olukorda ja seda, mis majas toimunud on.

Messurme Pissareva süüdistab Arthur Seppernit absurdsetes seadusrikkumistes.

Väidan, et just Pissareva oli see, kes kombineeris 2017. aasta lõpus valla rahaga, tehes ülekandeid, et päästa hooldekeskus pankrotist. Summad ulatusid üle 31 000 euro. Selle raha eest maksti muu hulgas ka jõulupreemiat ja tõsteti töötajate palkasid.

31 000 euro suurune võlanõue esitati aga nüüd hoopis juulis ametist tagandatud Artur Seppernile. Selget vastust, kus olid need vallavalitsuse protokollid või volikogu protokollid Jõhvi hooldekeskusele ettemaksuks raha eraldamiseks, vallavalitsusest ei tulnudki. Neid lihtsalt ei olnud, sest hooldekeskuse raamatupidaja oli ühtlasi valla raamatupidaja ja ilmselt ei jätkunud julgust tunnistada, et hooldekeskus oli pankroti äärel.

Jutt, et uus nõukogu ei kavatsenud Seppernit vallandada, on vale. Sellega oli neil nii kiire, et Seppern tuli kohe puhkuselt tagasi kutsuda ja kiiremas korras vallandada. Tema ettepanekule tulla kokku pärast puhkust reageeriti väga agressiivselt, sest kardeti, et äkki õnnestub tal korraldada ilus üritus hooldekeskuse juubeli tähistamiseks.

Vale on, et Seppernil ei keelatud üritust läbi viia. Teet Enok ütles Seppernile otse näkku, et ta on kurjategija, kuna kavatseb pandeemia ajal juubeliüritust korraldada.

Hooldekeskusele pole mingisugust ettekirjutust tehtud. Muidu poleks väljastatud ka tähtajatut tegevusluba. Just Sepperni juhiks olemise ajal viidi läbi ventilatsioonisüsteemide regulaarne hooldus ja selle probleemiga tegeldi pidevalt. Uue süsteemi ehitamine maksab sadu tuhandeid eurosid ja sellist raha hooldekodul ei olnud.

Pissareva väide, et hooldekeskuse elanikud on nelja seina vahel kinni, on järjekordne vale. Sisehoov ehitatigi selleks, et vanurid saaksid palavatel suvepäevadel seal jalutada ja varjus istuda.

Grillimaja paigaldamine on samuti kinnitus, et vanurite eest hoolitseti. Et sugulased, kes omakseid vaatama tulevad, võiksid nendega mõnusalt ja privaatselt koos istuda ning soovi korral kas vorstikesi või liha küpsetada.

3900 eurot maksma läinud purskkaev ehitati selleks, et hooldekodu elanikud saaksid end tunda mitte kui vanadekodus, vaid kui puhkekodus. Tänu rajatud lavale on vanuritel võimalus oma toa akendest kontserte vaadata ja kuulata.

Pissareva mainitud raamat ja reklaamväljaanded polnud midagi muud kui Jõhvi hooldekeskuse 25. juubeliaasta puhul tehtud kuulutused, tänukirjad ja trükis, mis olid tänutäheks inimestele, kes on seda maja arendanud ning seal töötanud.