See valimisliit sai jah asutatud, aga see jäi praegu kasutamata.

See ei jäta eriti adekvaatset muljet, kui te esmalt keskerakondlasena asutate konkureeriva valimisliidu, aga siis mõned päevad hiljem otsustate kandideerida hoopis erakonna nimekirjas. Mis selle valimisliidu loomise mõte oli?

Millest see oli ajendatud?

Olid mõned momendid, mida me arutasime varem. Aga siis jõudsime kokkuleppele ja oleme täna ühes nimekirjas.

Mul olid tegelikult oma eesmärgid. Kui mõni aeg tagasi tundsin, et neid eesmärke ei saa saavutada, siis tegingi liidu.

Millised eesmärgid need olid?

Ma ei tahaks neist rääkida. Aga need olid ikka seotud Jõhvi valla eluga. Tänase seisuga on kõik hästi, ma näen, et neid eesmärke saab saavutada Keskerakonna nimekirjas.