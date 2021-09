JUHTKIRI ⟩ Igakülgset toetust meile kõigile!

Osa arvab, et valija peaks otsuse tegema tänavatele pandud suurte piltide põhjal, kus on nende näod reklaamibüroode arvutites tegelikkusest ilusamaks tuunitud.

Rääkimata sellest, et kaks seltskonda pidasid eelmisel laupäeval Jõhvi muusikaväljakul maha võistluse, kes tugevamini karjub ja teineteist segab. Sündmuskoht oli valitud hästi, filmimehe Kaljo Kiisa kuju juures. Tema üks tuntumaid filme on teatavasti "Hullumeelsus".

Osa valimisliite ja erakondi on jõudnud kirjutada kokku ka oma valimisprogrammi. Kahjuks kubisevad need tühjast üldsõnalisusest, mille üks levinumaid fraase on "toetame igakülgselt". Sisuliselt ei tähenda see midagi, ei anna valijale mingitki selgust ega kohusta ka kandideerijaid mitte millekski.