Tegin selle kosmodroomi ettepaneku irooniana selle tõttu, et vald on ebamõistlikult palju kulutanud Vasknarva sadama arendamisesse. Ma ei ütle, et seal ei ole vaja kohta, kus saaks paate veestada, aga nii suurejoonelist sadamat ei ole sinna vaja, kuna see ei leia sellisel kujul kasutust. Pigem tuleks vallal mõelda, kuidas arendada seda puhkepiirkonda, mis jääb Vasknarva ja Kauksi vahele, mis on praegu vaeslapse osas.